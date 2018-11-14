Болельщикам «Барыса» выделят отдельные автобусы для поездки на матч с «Амуром»

Фото: Kazinform

Сегодня, 14 ноября, для болельщиков казахстанского «Барыса» будет организована подача специальных «Shuttle-Bus» на хоккейный матч с хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana LRT.

Всех желающих будут забирать с двух точек сбора — парковки СК «Казахстан» и у памятника Богенбай батыру. Время отправки маршрутов — 18.30 по местному времени.

«Стоимость проезда на специальных «Shuttle-Bus» такая же, как и в общественном транспорте. Желаем победу нашим!» — говорится в сообщении компании.