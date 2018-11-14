ФСИН рассказала о нехватке колоний для осужденных правоохранителей

В России количество колоний для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов растет, но их все равно не хватает.



«Резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников (правоохранительных органов, — прим. ред.)… В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — цитирует «РИА Новости» замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко.

По его словам, подобная тенденция связана с усилением борьбы с коррупцией.

Ранее Максименко рассказал, что на питание заключенных в российских колониях в сутки тратят 72 рубля. По его словам, за эти деньги они получают необходимый объем калорий, рассчитанный компьютерной программой.