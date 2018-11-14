Во ФСИН рассказали о питании заключенных на 72 рубля в сутки

На питание заключенных в российских колониях в сутки тратят 72 рубля.

По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, за эти деньги они получают необходимый объем калорий, рассчитанный компьютерной программой, пишет «Интерфакс».

«Мы наняли хороших специалистов, которые заканчивали Тимирязевскую академию, которые провели расчет, составили компьютерную программу, которая полностью дает расклад — какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей и сколько это будет стоить», — сказал он, отметив, что по медицинским показаниям мужчине требуется ежесуточно 3200—3300 килокалорий.

Максименко отметил, что по сравнению с 2012 годом затраты бюджета на питание заключенных в 2018 году уменьшились с 24 млрд до 15 млрд рублей.

Ранее разразился скандал после публикации фотографий осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки, по результатам которой председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.

Сам Цеповяз назвал подделкой фотографии с шашлыком и крабами.