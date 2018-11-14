Из большинства банкоматов можно похитить деньги и данные банковских карт — СМИ

Из большинства банкоматов хакеры могут похитить деньги и с любого — данные банковских карт клиентов.

«При наличии доступа в сервисную зону (к компьютеру) банкомата злоумышленники в 100% случаев могут получить данные карточек клиентов, прошедших через картридер, в течение 15 минут», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Сценарии логических атак на банкоматы» международной компании Positive Technologies

Около 85% устройств уязвимы к атакам, направленным на хищение денежных средств. Отмечается, что хакеры могут скопировать данные с магнитной полосы не только при помощи специального скиммингового устройства (переносное устройство, которое может крепиться к банкомату), но и перехватив информацию во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром или между операционной системой банкомата и картридером.

По оценке Positive Technologies, на теневом рынке эти сведения составляют четверть всей продаваемой информации, а стоимость данных одной карты в среднем составляет $9.

Ранее сообщалось, что ущерб российской финансовой сферы от кибератак за 2017 и 2018 годы составил 2,96 млрд рублей. При этом ежемесячно от кибератак теряют деньги один-два банка.

