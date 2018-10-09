Финансовая сфера России понесла ущерб на 3 млрд рублей из-за кибератак

Ущерб российской финансовой сферы от кибератак за 2017 и 2018 годы составил 2,96 млрд рублей. При этом ежемесячно от кибератак теряют деньги один-два банка.



Ущерб от одного успешного хищения составляет в среднем $2 млн, передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Group-IB выделяет четыре преступных хакерских группы, представляющих реальную угрозу — состоящие из русскоговорящих группы Cobalt, MoneyTaker, Silence, а также северокорейская Lazarus.

«Они способны не только проникнуть в сеть банка, добраться до изолированных финансовых систем, но и успешно вывести деньги через SWIFT, АРМ КБР, карточный процессинг и банкоматы»,— заявили в Group-IB.

Ранее Банк России обязал банки с 1 июля сообщать об инцидентах, связанных с нарушением защиты информации при переводе средств, об экономических последствиях кибератак.