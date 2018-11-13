Станислав Галиев: «Поздравили Сашу Свитова с возвращением»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Автор дубля в матче против «Слована» Станислав Галиев рассказал журналистам, за счет чего удалось прервать личную «голевую засуху».

— Поздравляем с дублем. Какие ощущения?

— Наконец-то, наконец-то. Хорошие ощущения, самое главное выиграли, хоть было непросто после паузы. Все выкладывались, старались, боролись и дожали соперника, вырвали победу. И Сашу Свитова поздравили с возвращением.

— В первых двух периодах было плохо — 5:15 по броскам в пользу соперника. Что это было?

— Где-то не выводили шайбу, она застревала в нашей зоне и мы знали, что наши защитники не всегда бросают. Где-то не выполнили задание.

— Какой гол понравился больше?

— Второй.

— С первых голом не было опасений, что видеопросмотр попросят.

— Нет, не было, я никого не толкал, коньком не играл.

— У вас новая форма сейчас. По личным ощущениям нравится не нравится?

— Ну Андрею Педану она очень хорошо идет (показывает на Педана, который по торс нагой)

— А игру Педана в сборной как можешь оценить?

— Лучший. Просто лучший.