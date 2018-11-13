Станислав Галиев: «Поздравили Сашу Свитова с возвращением»
Автор дубля в матче против «Слована» Станислав Галиев рассказал журналистам, за счет чего удалось прервать личную «голевую засуху».
— Поздравляем с дублем. Какие ощущения?
— Наконец-то, наконец-то. Хорошие ощущения, самое главное выиграли, хоть было непросто после паузы. Все выкладывались, старались, боролись и дожали соперника, вырвали победу. И Сашу Свитова поздравили с возвращением.
— В первых двух периодах было плохо — 5:15 по броскам в пользу соперника. Что это было?
— Где-то не выводили шайбу, она застревала в нашей зоне и мы знали, что наши защитники не всегда бросают. Где-то не выполнили задание.
— Какой гол понравился больше?
— Второй.
— С первых голом не было опасений, что видеопросмотр попросят.
— Нет, не было, я никого не толкал, коньком не играл.
— У вас новая форма сейчас. По личным ощущениям нравится не нравится?
— Ну Андрею Педану она очень хорошо идет (показывает на Педана, который по торс нагой)
— А игру Педана в сборной как можешь оценить?
— Лучший. Просто лучший.СпортХоккей Татарстан
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