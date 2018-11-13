Зинэтула Билялетдинов: «Рад за Галиева. Они с Ткачевым много дополнительно работали»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение капитана команды Александра Свитова, действия Станислава Галиева и Владимира Ткачева и победу (2:1) казанского клуба в матче против братиславского «Слована» из Словакии.

— В целом игра получилась неплохой. Особенно после долгого перерыва, что несомненно ощущалось. Ребята старались и добились результата. Я очень рад, что Галиев забил. В этот долгий перерыв они очень много дополнительно работали с Ткачевым, и это принесло результат, — цитирует наставника казанцев корреспондент «Реального времени».

— Как вам первая игра Свитова?

— Сыграл неплохо. Ему было тяжело, но функционально выдержал и из игровой системы не выпадал.

— Секач и Ландер не играли сегодня. Бурмистров и Зарипов адекватная замена легионерам в первом звене?

— Это разные игроки. Их нельзя сравнивать. Сегодня они сыграли в таком составе. В следующий раз может быть по-другому. Решения пока нет.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 15 ноября на своем льду против московского ЦСКА. Начало игры в 19:00