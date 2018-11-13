Жители Татарстана будут отдыхать в новогодние праздники 10 дней

Жители Татарстана и Казани будут отдыхать в новогодние праздники 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Так, выходной с субботы 29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря, при этом рабочий день 29 декабря сокращается на 1 час. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января является праздничным днем, в России отмечается Рождество Христово, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее стало известно, что встреча нового 2019 года в Казани будет организована в двух парках — у центральной елки Центра семьи «Казан», где будет построен ледовый городок и организована новогодняя ярмарка, а также на катке в парке «Черное озеро».