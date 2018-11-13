Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в октябре побила рекорд по добыче нефти, установленный в постсоветский период.

В прошлом месяце российские компании нарастили месячное производство на 50 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей. Средняя суточная добыча в России в 2018 году, по оценкам ОПЕК, составит 11,24 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Отмечается, что российские нефтяники обладают потенциалом наращивания производства за счет разработки новых месторождений. В ОПЕК полагают, что средняя добыча нефти в России в 2019 году не изменится по сравнению с 2018 годом.

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак допустил возможность превышения спроса над предложением на рынке нефти в середине 2019 года. Также министр не исключил продления сделки ОПЕК+ в нынешнем виде.