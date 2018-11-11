Минэнерго допустило возможность превышения спроса на нефть над предложением

Глава Министерства энергетики России Александр Новак допустил возможность превышения спроса над предложением на рынке нефти в середине 2019 года.

«Что касается середины следующего года, то с учетом роста спроса будет баланс. Возможно даже превышение спроса над предложением», — сказал он.

Также министр не исключил продления сделки ОПЕК+ в нынешнем виде, пишет ТАСС.

Два дня назад цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 10 апреля.