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Минэнерго допустило возможность превышения спроса на нефть над предложением

18:51, 11.11.2018
Минэнерго допустило возможность превышения спроса на нефть над предложением
Фото: pixabay.com

Глава Министерства энергетики России Александр Новак допустил возможность превышения спроса над предложением на рынке нефти в середине 2019 года.

«Что касается середины следующего года, то с учетом роста спроса будет баланс. Возможно даже превышение спроса над предложением», — сказал он.

Также министр не исключил продления сделки ОПЕК+ в нынешнем виде, пишет ТАСС.

Два дня назад цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 10 апреля.

ПромышленностьНефть
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