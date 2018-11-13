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Миодраг Божович внес в меню своих подопечных корицу и семена льна

15:39, 13.11.2018
Миодраг Божович внес в меню своих подопечных корицу и семена льна
Фото: www.kc-camapa.ru

Главный тренер клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович внес несколько дополнений в рацион игроков команды, сообщает Sport24.ru.

«Меню осталось прежним. Единственное, что нас попросили добавить корицу и семена льна на столы. Это произошло по просьбе нового тренера. Но обязательными в рационе они не являются. Кто хочет, тот добавляет в пищу.

Что запрещено есть футболистам? Мы нечасто делаем выпечку, если только после игр. Также после матчей можем приготовить манты, пельмени. В предыгровые и игровые дни в меню в основном блюда из курицы, и все приготовлено на пару», — приводит слова шеф-повара самарского клуба Нины Курочкиной «Самарская газета».

СпортФутбол
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