Суд отказал в УДО осужденному за подготовку покушения на Владимира Путина

Волжский районный суд Самарской области отказался выпускать по условно-досрочному освобождению Илью Пьянзина, готовившего покушение на Владимира Путина.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергея Маркелова, надзорное ведомство было против освобождения мужчины по УДО, так как он «неоднократно нарушал режимные требования, в том числе в отношении сотрудников администрации исправительной колонии, а также не выполнял их законные требования».

«Суд рассмотрел ходатайство Пьянзина. У нас не было уверенности, что он исправился окончательно и не может представлять угрозы для общества. Мы возражали против УДО, и суд с нами согласился», — отметил Маркелов.

Напомним, суд приговорил гражданина Казахстана Илью Пьянзина к 10 годам колонии за подготовку покушения на президента России Владимира Путина в сентябре 2013 года.

Экстремистскую группу из трех молодых людей, организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Тогда Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.