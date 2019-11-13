В Альфа-Банке стартовала новая программа лояльности для бизнеса

Программа Alfa-Loyalty* предназначена для компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3,5 млрд рублей в год.



В рамках программы клиент накапливает бонусные баллы за стандартные операции по расчетному счету и может обменять их на модные гаджеты — смартфоны, планшеты, ноутбуки, либо расплатиться баллами за услуги Банка.

Подключиться к программе Alfa-Loyalty могут как новые клиенты — при открытии расчетного счета в Банке, так и действующие клиенты. Чтобы подключиться к программе, достаточно нажать одну кнопку в мобильном или интернет-банке.

Условия программы предусматривают начисление баллов по всем основным типам операций, используемым клиентами:

операции по безналичной оплате корпоративными картами

переводы со счета в рублях и иностранной валюте

конверсионные операции

платежи в бюджет со счета «Налоговая копилка»

поддержание на счетах в Банке ежедневного минимального остатка 50 000 рублей

За каждый тип операции клиент получает определенное число баллов: так, при безналичной оплате картами начисляется 1 балл за каждые 100 рублей (максимально за месяц можно накопить 10 000 баллов).

Баллами можно оплатить услуги Банка: например, месяц обслуживания в рамках пакета «На старт» (для начинающего бизнеса) обойдется в 490 баллов. Максимальный пакет «Все, что надо» (для компаний с большими оборотами и большим количеством операций по счету) — 9 900 баллов.

Также клиент может обменять накопленные баллы на эксклюзивную спортивную атрибутику ЧМ-2018 и модные гаджеты. Самый дорогой приз, ноутбук Apple MacBook Pro 13, «стоит» 120 000 баллов.

«Программа Alfa-Loyalty разработана специально, чтобы поощрить наших клиентов за активную работу со счетами и привлечь новых лояльных клиентов. У Альфа-Банка уже есть успешный опыт реализации бонусной программы для клиентов малого и среднего бизнеса. Он показал, что это интересное направление и его необходимо развивать. За типичные для клиентов малого и среднего бизнеса операции по счету теперь можно получить призы, которые точно пригодятся в любой компании», — говорит управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов.





Партнерский материал