В Альфа-Банке стартовала новая программа лояльности для бизнеса
Программа Alfa-Loyalty* предназначена для компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3,5 млрд рублей в год.
В рамках программы клиент накапливает бонусные баллы за стандартные операции по расчетному счету и может обменять их на модные гаджеты — смартфоны, планшеты, ноутбуки, либо расплатиться баллами за услуги Банка.
Подключиться к программе Alfa-Loyalty могут как новые клиенты — при открытии расчетного счета в Банке, так и действующие клиенты. Чтобы подключиться к программе, достаточно нажать одну кнопку в мобильном или интернет-банке.
Условия программы предусматривают начисление баллов по всем основным типам операций, используемым клиентами:
- операции по безналичной оплате корпоративными картами
- переводы со счета в рублях и иностранной валюте
- конверсионные операции
- платежи в бюджет со счета «Налоговая копилка»
- поддержание на счетах в Банке ежедневного минимального остатка 50 000 рублей
За каждый тип операции клиент получает определенное число баллов: так, при безналичной оплате картами начисляется 1 балл за каждые 100 рублей (максимально за месяц можно накопить 10 000 баллов).
Баллами можно оплатить услуги Банка: например, месяц обслуживания в рамках пакета «На старт» (для начинающего бизнеса) обойдется в 490 баллов. Максимальный пакет «Все, что надо» (для компаний с большими оборотами и большим количеством операций по счету) — 9 900 баллов.
Также клиент может обменять накопленные баллы на эксклюзивную спортивную атрибутику ЧМ-2018 и модные гаджеты. Самый дорогой приз, ноутбук Apple MacBook Pro 13, «стоит» 120 000 баллов.
«Программа Alfa-Loyalty разработана специально, чтобы поощрить наших клиентов за активную работу со счетами и привлечь новых лояльных клиентов. У Альфа-Банка уже есть успешный опыт реализации бонусной программы для клиентов малого и среднего бизнеса. Он показал, что это интересное направление и его необходимо развивать. За типичные для клиентов малого и среднего бизнеса операции по счету теперь можно получить призы, которые точно пригодятся в любой компании», — говорит управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов.
Партнерский материал
Справка
Срок действия Программы — с 01.11.2018 до 01.11.2020 (включительно)
Информацию об организаторе акции, правилах, порядке и месте получения призов можно узнать на сайте
*Альфа-Лояльность
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