В Казани по коррупционному «делу КФУ» арестован гражданин Ирака

Фото: Реальное время/Максим Платонов

25-летнего гражданина Ирака и ординатора КГМУ Шиблави Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха арестовал Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома. Иностранца обвиняют в посредничестве с передачей взяток в Казанский федеральный университет.

По версии следствия, за 1000 долларов этим летом на первый курс вуза по специальности «Нефтегазовое дело» был зачислен без проверки знаний соотечественник обвиняемого. И это не единственный эпизод уголовного дела.

Получателями взятки сотрудники БЭП и Следкома считают пока неустановленных сотрудников вуза.

Детали коррупционного скандала — в материале «Реального времени».