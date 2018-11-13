Новости происшествий

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани по коррупционному «делу КФУ» арестован гражданин Ирака

12:36, 13.11.2018 1
В Казани по коррупционному «делу КФУ» арестован гражданин Ирака
Фото: Реальное время/Максим Платонов

25-летнего гражданина Ирака и ординатора КГМУ Шиблави Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха арестовал Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома. Иностранца обвиняют в посредничестве с передачей взяток в Казанский федеральный университет.

По версии следствия, за 1000 долларов этим летом на первый курс вуза по специальности «Нефтегазовое дело» был зачислен без проверки знаний соотечественник обвиняемого. И это не единственный эпизод уголовного дела.

Получателями взятки сотрудники БЭП и Следкома считают пока неустановленных сотрудников вуза.

Детали коррупционного скандала — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:44
    1000 долларов - 65 000 рублей??????

    Совсем сажали профессоров КФУ, видать совсем обеднели - позорят ученое звание за такие мизерные суммы.

    Толи дело ныне судят профессоров из другого вуза - 1 миллион долларов им следователи вменяют, чувствуется творческий размах и свобода научного поиска.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты