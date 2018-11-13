В Казани по коррупционному «делу КФУ» арестован гражданин Ирака
25-летнего гражданина Ирака и ординатора КГМУ Шиблави Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха арестовал Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома. Иностранца обвиняют в посредничестве с передачей взяток в Казанский федеральный университет.
По версии следствия, за 1000 долларов этим летом на первый курс вуза по специальности «Нефтегазовое дело» был зачислен без проверки знаний соотечественник обвиняемого. И это не единственный эпизод уголовного дела.
Получателями взятки сотрудники БЭП и Следкома считают пока неустановленных сотрудников вуза.
Детали коррупционного скандала — в материале «Реального времени».ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Совсем сажали профессоров КФУ, видать совсем обеднели - позорят ученое звание за такие мизерные суммы.
Толи дело ныне судят профессоров из другого вуза - 1 миллион долларов им следователи вменяют, чувствуется творческий размах и свобода научного поиска.