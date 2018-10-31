Треть телевизоров в России не готова к цифровому вещанию — СМИ

Около 30% телевизоров в стране не способны принять цифровой сигнал в случае отключения аналогового ТВ.

Как пишет РБК со ссылкой на экспертное заключение, подготовленное по запросу Минпромторга, в случае отключения аналогового телевидения с «черным экраном» останутся от 16,2 до 33,7 млн телевизоров, это 13,5-30,6 процента от всех используемых «ящиков» в стране.

Всего в России предположительно 110-120 млнработающих телевизоров. Большая часть из них — 64,5 млн — подключены к операторам платного телевидения, то есть уже принимают цифровой сигнал. Еще у 18,1 млн россиян есть приставки, которые позволяют принимать цифровой сигнал телевизорам, поддерживающим только аналоговый.



Ранее сообщалось, что переход жителей России в 2019 году от аналогового на цифровое телевидение продлили до середины января.

