Дмитрий Кириченко: «Считаю, что мат — это плохая энергетика. Будем штрафовать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко сообщил, что в команде будут введены штрафы за нецензурную лексику.

«Я считаю, что мат — это плохая энергетика. Для любого культурного человека это не очень красиво. Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за это. Они не будут очень большие, но тот, кто будет часто это делать, почувствует их на себе», — сказал Кириченко в эфире программы «Футбол России».



После 14 туров «Уфа» занимает 14 место в турнирной таблице, имея 14 очков. В следующем туре уфимцы сыграют в гостях 24 ноября в Оренбурге.

