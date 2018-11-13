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Дмитрий Кириченко: «Считаю, что мат — это плохая энергетика. Будем штрафовать»

10:49, 13.11.2018
Дмитрий Кириченко: «Считаю, что мат — это плохая энергетика. Будем штрафовать»
Фото: vk.com/ufafc

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко сообщил, что в команде будут введены штрафы за нецензурную лексику.

«Я считаю, что мат — это плохая энергетика. Для любого культурного человека это не очень красиво. Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за это. Они не будут очень большие, но тот, кто будет часто это делать, почувствует их на себе», — сказал Кириченко в эфире программы «Футбол России».

После 14 туров «Уфа» занимает 14 место в турнирной таблице, имея 14 очков. В следующем туре уфимцы сыграют в гостях 24 ноября в Оренбурге.

СпортФутбол Башкортостан
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