«Лада» проиграла «СКА-Неве» в овертайме

Хоккеисты тольяттинской «Лады» упустили преимущество в две шайбы в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги против «СКА-Невы».

Артурс Озолиньш и Станислав Чистов к середине матча сделали счет 2:0 в пользу гостей из Тольятти. Но еще до конца второго периода хозяева льда отыгрались. В овертайме же удача сопутствовала питерцу Денису Орловичу-Грудкову — 3:2.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал исход поединка:



— Поздравляю «СКА-Неву» с победой. С хорошей игрой. Что не могу сказать о нашей команде.



— Сегодня был поединок команд, которые, пожалуй, находятся сейчас в наилучшей форме во всей лиге. Выдержал ли сегодняшний матч марку и достойна ли эта пара финала в перспективе?

— Ну, это мы посмотрим в конце нашего Шелкового пути. Как это все произойдет. А сейчас пока не стоит загадывать. Сегодня играли две хорошие команды.

Главный тренер «СКА-Невы» Михаил Кравец был рад подарку от подопечных:

