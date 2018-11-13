Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана и Турции

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Россия обречена на отставание от стран уровня Греции, Казахстана и Турции, если власти страны не смогут решить фундаментальных проблем и резко нарастить темпы экономического роста.



По его словам, текущие экономические тренды свидетельствуют о том, что Россия отстает не только от развитых стран, вроде США и европейских государств, но в скором времени будет отставать и от Греции, Казахстана и Турции, пишет «Сноб».

Чубайс напомнил, что текущие темпы роста ВВП России оцениваются в 1,5—2 процента в год, в то время, как мировая экономика в среднем прибавляет 3,5 процента.

«Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — подчеркнул Глава «Роснано».

Ранее президент России Владимир Путин попросил обеспечить более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Кроме того, он назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста.