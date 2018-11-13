«Газпром» закупит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера

Крупные трубные компании отказались участвовать в тендере «Газпрома» на поставку труб для «Силы Сибири» почти на 50 млрд рублей. В итоге компания отдала большую часть контракта Загорскому заводу без тендера.



В середине сентября все крупнейшие российские поставщики труб большого диаметра — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, Челябинский трубопрокатный завод Андрея Комарова и Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь» Алексея Мордашова), а также ЗТЗ отказались участвовать в тендере «Газпрома» на поставку 601,904 тыс. тонн труб, пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что компании не устроила цена. В тендере была указана предельная сумма контракта — 47,4 млрд рублей. При этом госкомпания не объявил тендер повторно и отдала ЗТЗ почти весь объем лота (500 тыс. т из 601,9 тыс. т).

Тем самым «Газпром» заключил прямой контракт на более выгодных условиях, чем были в первоначальном тендере, утверждает все четыре источника РБК. Насколько монополия повысила стоимость контракта, они не уточнили. Этого контракта пока нет в системе закупок монополии.