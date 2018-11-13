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Российская команда Virtus.pro вышла в полуфинал турнира по Dota 2

03:37, 13.11.2018
Российская команда Virtus.pro вышла в полуфинал турнира по Dota 2
Фото: flickr.com

Российская команда по киберспорту Virtus.pro вышла в полуфинал турнира по Dota 2 The Kuala Lumpur Major, где встретится с командой Ninjas in Pyjamas. Матч пройдёт 16 ноября.

В четвертьфинале россияне обыграли Fnatic со счётом 2:0, сообщает News.ru.

Турнир проходит в Малайзии с 9 по 18 ноября. Призовой фонд соревнования составляет $1 млн и 15 тысяч очков DPC.

Ранее издание раскрыло причины отстранения первого вице-президента Федерации киберспорта России Александра Горбаченко.

Спорт
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