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Следующее заседание Госсовета Татарстана пройдет 19 ноября

20:20, 12.11.2018
Следующее заседание Госсовета Татарстана пройдет 19 ноября
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Следующее, 43-е, заседание Государственного совета Татарстана пройдет 19 ноября.

В повестку дня внесен 21 вопрос, в том числе 13 республиканских законопроектов. Девять из них подготовлены для рассмотрения в первом чтении, четыре – во втором. Главным станет законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, сообщается на сайте парламента.

Кроме того, будет рассмотрено три законодательные инициативы Государственного совета. Первая касается внесения в Госдуму законопроекта об изменении статьи 40 Федерального закона «О концессионных соглашениях». Две другие, подготовленные комитетом по законности и правопорядку, продиктованы трагическими событиями в Керчи. Они предлагают внести изменения в статьи 13 и 26 федерального закона «Об оружии» и в статью 20/8 Кодекса России об административных правонарушениях.

О том, как прошло предыдущее заседание Госсовета РТ, читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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