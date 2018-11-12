Суд заблокировал два сайта «Кэшбери»

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Первомайский суд Ростова-на-Дону признал запрещенной на территории России информацию, размещенную на двух сайтах компании «Кэшбери». Это означает, что в скором времени они будут заблокированы.

Как сообщает «РИА Новости», блокировке по истечению срока обжалования подлежат сайты «кэшбери.рф» и cashbery.com.

Ранее владелец крупнейшей, по заявлениям ЦБ, финансовой пирамиды «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы компании с 1 ноября. По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка». Варданян пообещал, что 2 ноября рассчитается со всеми клиентами, и сообщил о создании новой компании. В Банке России отметили, что следят за ситуацией.

