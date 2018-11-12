Пензенский губернатор назвал «неразвитыми» бросающих мусор в лесу людей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал до начала снегопадов ликвидировать стихийные свалки в лесных массивах. Он заявил, что мусор в лесу могут оставлять только «неразвитые люди».

Глава региона рассказал, что получает письма о подобных свалках регулярно.

«Но ведь кто-то привозит туда этот мусор, почему в местах стихийных свалок до сих пор не организована фотофиксация, ведь по номеру машин можно установить виновников этого безобразия и заставить их нести ответственность за содеянное», — цитирует Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Губернатор уверен в необходимости «экологического воспитания граждан». По его мнению, «умный и интеллигентный человек» выбросит мусор в специальный контейнер.

«Так мы закладываем в бюджет средства на содержание дорог, есть конкретные организации, которые за это отвечают, значит, они и должны заниматься уборкой… Весь мусор до начала снегопада должен быть убран», — заключил Белозерцев.