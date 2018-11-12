Андрей Педан о своем скором возвращении: «У меня сил много, и я люблю хоккей»
Защитник «Ак Барса» Андрей Педан оценил свой дебют в составе сборной России.
— Как сам оцениваешь свой дебют в сборной России?
— Это не ко мне вопрос, а к тренерам. Я считаю, что хорошо сыграл. Доволен я результатом.
— Как атмосфера внутри сборной?
— Мне понравилось, русский дух чувствуется, там все это сохранено, национальная сборная все-таки. Отличный коллектив, подготовка на уровне.
— Среди всех сборников, выступавших на Кубке Карьяла, ты один, кто сегодня тренируется. Это о чем говорит?
— Наверное, у меня сил больше.
— То, что остальная команда тренировалась, а ты играл, как-то скажется?
— Я люблю хоккей, — сказал Педан с улыбкой.СпортХоккей Татарстан
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