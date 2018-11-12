Зинэтула Билялетдинов: «Сейчас будет девять игр подряд, и мы как раз готовились к этой длительной серии»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил функциональное состояние команды и рассказал, в каких кондициях вернулись «сборники».

— В каком состоянии команда подходит к домашней серии?

— Те, кто работал с нами, я считаю, в нормальном функциональном состоянии. Мы и поработали, и отдохнули. Считаю, что мы готовы к играм, которые будут непростыми. Сейчас девять игр подряд у нас будет, мы как раз готовились к этой длительной серии. Что касается «сборников», то вы видели, что не было двух легионеров и Юдина. Но они будут днем, будут готовиться.

— Насколько сильно отличаются кондиции игроков, которые вернулись из сборной, с теми, кто оставался с командой?

— Те, которые были в сборной, у них больше игровых кондиций, потому что они не отходили от игр. В плане игры они готовы, но нагрузка на них легла немалая. А что касается тех, кто был с нами, мы тренировались, не играли. Посмотрим, первая игра покажет.

— Свитов тренируется с командой. В какой он форме? — спрашивали журналисты Билялетдинова после занятий.

— Играть он будет. Насчет его формы мне сложно сказать, он играл за «Барс», но это совершенно другое. Ему будет сложно, но он должен через это пройти.

— На ваш взгляд, насколько сложно будет вернуться Свитову после пропущенной предсезонной подготовки и двух месяцев в начале сезона?

— Это сложно. Но он игрок опытный, должен набрать форму.

— Шарыченков не тренируется с командой, но работает индивидуально.

— Пока индивидуально тренируется, он еще в гипсе. Всю черновую работу он выполняет, но с командой пока не занимается, — сказал специалист.