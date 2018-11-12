Полицейские в Уфе задержали мужчину при попытке продать тротил

В Уфе сотрудники транспортной полиции задержали 47-летнего мужчину при продаже взрывчатых веществ.

По информации республиканского ГУ МВД, ранее судимый местный житель за 2500 рублей пытался сбыть пакет с порошкообразным веществом серого цвета. Позже эксперты выяснили, что изъятое вещество является тротилом промышленного изготовления общим весом 893 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Казани активиста Союза добровольцев Донбасса отправили в колонию за незаконный оборот взрывчатки.