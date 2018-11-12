Ротенберг рассказал о завершении строительства опор для Крымского моста

Глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг рассказал о завершении строительства опор для железнодорожной линии Крымского моста. Он отметил, что работы замедляются из-за сложных условий.

«Завершен один из, я считаю, главных этапов — мы установили все так называемые опоры, их всего 595 на мосту (307 из них приходится на ж/д часть)», — цитирует предпринимателя News.ru.

Ротенберг добавил, что этот процесс сложен не только технологически. Трудности представляют также сильные ветра и сейсмика.

Ранее сообщалось, что пролет железнодорожной линии, упавший в море, удалось достать на поверхность только через месяц.