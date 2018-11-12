В Казани по горячим следам задержали беглеца из колонии

О побеге с участка колонии-поселения при казанской ИК-2 сегодня сообщили «Реальному времени» в УФСИН по РТ.

9 ноября на утренней проверке сотрудники выявили отсутствие одного из осужденных, в ходе оперативно-разыскных мероприятий уже через несколько часов пропавший был задержан в Приволжском районе Казани, комментирует ЧП руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Алексей Ларин.

Как удалось выяснить «Реальному времени», беглецу — 35, за решетку он попал за мошенничество, причем срок посадки должен был истечь уже в феврале 2019 года. Теперь велика вероятность того, что в отношении этого зэка возбудят новое дело и добавят срок за побег.

Материалы ФСИН по данному факту направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Ранее под Казанью прошли тактические учения по задержанию беглых зэков.