Пермяк Sad Face попал в рейтинг российских художников, «за которыми будущее»
Пермяк Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, попал в топ-3 молодых российских художников, «за которыми будущее». Составило рейтинг агентство «РИА Новости».
На втором месте в списке оказался пермский художник Алексей Илькаев. Именно он в октябре изменил буквы у арт-объекта «Счастья не за горами».
«С Sad Face знакомы в Европе — он участвовал в арт-ярмарке в Стокгольме, выставлялся в Берлине. Его грустный лик есть и на Берлинской стене. Свою акцию в Перми Илькаев тоже называет искусством, утверждая, что создал новый арт-объект, а не испортил старый», — пишут составители рейтинга.
Отмечается, что на волне скандала художник даже выпустил футболки со слоганом «Смерть не за горами».
Публикация от Aleksey — Artist — Russia (@ilkaif) 11 Окт 2018 в 6:33 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавим, что на первом месте рейтинга расположился Арсений Пыженков, работающий под псевдонимом Покрас Лампас. Художник-самоучка стал основателем целого направления в стрит-арте — «каллиграфутуризм».
Третье место занял московский уличный художник Кирилл Кто. Он создает не рисунки, а надписи, при этом он утверждает, что с помощью своих работ борется с серостью городских улиц.
Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. В мэрии рассказали, что отреставрированная надпись появится, предположительно, через два месяца.
Вскоре пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в порче арт-объекта.
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