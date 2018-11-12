Пермяк Sad Face попал в рейтинг российских художников, «за которыми будущее»

Пермяк Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, попал в топ-3 молодых российских художников, «за которыми будущее». Составило рейтинг агентство «РИА Новости».

На втором месте в списке оказался пермский художник Алексей Илькаев. Именно он в октябре изменил буквы у арт-объекта «Счастья не за горами».

«С Sad Face знакомы в Европе — он участвовал в арт-ярмарке в Стокгольме, выставлялся в Берлине. Его грустный лик есть и на Берлинской стене. Свою акцию в Перми Илькаев тоже называет искусством, утверждая, что создал новый арт-объект, а не испортил старый», — пишут составители рейтинга.

Отмечается, что на волне скандала художник даже выпустил футболки со слоганом «Смерть не за горами».

Добавим, что на первом месте рейтинга расположился Арсений Пыженков, работающий под псевдонимом Покрас Лампас. Художник-самоучка стал основателем целого направления в стрит-арте — «каллиграфутуризм».

Третье место занял московский уличный художник Кирилл Кто. Он создает не рисунки, а надписи, при этом он утверждает, что с помощью своих работ борется с серостью городских улиц.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. В мэрии рассказали, что отреставрированная надпись появится, предположительно, через два месяца.

Вскоре пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в порче арт-объекта.



