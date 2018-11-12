Уфимский «Толпар» проиграл первый матч в Новосибирске

Уфимский «Толпар» в Новосибирске провел свой первый выездной матч против «Сибирских Снайперов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19.



После двух победных матчей в Новокузнецке уфимцы уступили «снайперам» — 1:3. Единственную шайбу у уфимцев забросил Данил Башкиров при счете 3:0 в пользу хозяев.

Тем не менее уфимская команда удерживает лидерство в чемпионате МХЛ, набрав в 27 матчах 42 очка. У сибиряков на шесть матчей меньше, они на седьмом месте с 26 очками.

Повторная встреча против «Сибирских Снайперов» состоится в Новосибирске 13 ноября.

