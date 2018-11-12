Хоккеистки «Агидели» внесли вклад в победу сборной России в Швейцарии

Женская национальная сборная России стала победителем Турнира четырех наций, завершившегося в швейцарском городе Монте.

Подопечные Алексея Чистякова одержали победы во всех трех матчах, обыграв поочередно сборные Чехии (6:2), Германии (4:0) и Швейцарии (8:1).

Значимый вклад в итоговую победу россиянок внесли четыре хоккеистки уфимской «Агидели» — голкипер Анна Пругова, защитники Мария Баталова и Анна Шибанова, а также форвард Ольга Сосина, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Вратарь Анна Пругова провела на прошедшем турнире 2 матча, отразив 43 броска из 46. Защитник Мария Баталова сделала две результативные передачи, а Шибанова четырежды ассистировала в голевых атаках. Ольга Сосина стала лучшим бомбардиром турнира с 7 (3+4) очками.

