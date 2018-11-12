«Любимого конгрессмена Путина» отправляют на пенсию — СМИ

Сенатор Дана Рорабахер, известный своей резко консервативной позицией и высказываниями в поддержку Путина, проиграл на последних выборах, и теперь ему грозит пенсия.



Несколько лет назад журнал Politico назвал Рорабахера «любимым конгрессменом Путина», и эта кличка к нему привязалась. Он защищал действия России во время войны с Грузией в 2008 году и присоединение Крыма. Политик также постоянно выступает против антироссийских санкций.

Как пишет The Guardian, Рорабахера ждет пенсия. На последних выборах он проиграл демократу. Отмечается, что электорат в его округе, который когда-то был сугубо консервативным, сегодня перестал поддерживать крайне радикальные и эксцентричные позиции Рорабахера, в особенности избиратели не одобряют привязанность конгрессмена к путинской России.

Ранее президент США Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах, складывающихся с подсчетом голосов на промежуточных выборах в штатах Флорида и Джорджия.