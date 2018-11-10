Трамп в шутку посоветовал «обвинить русских» в проблемах с подсчетом голосов на выборах

Президент США Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах, складывающихся с подсчетом голосов на промежуточных выборах в штатах Флорида и Джорджия.



«Вы имеете в виду, что они только сейчас обнаруживают голоса во Флориде и Джорджии, но выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!» — написал Трамп в своем Twitter.

You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let's blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.

Ранее известный журналист-американист рассказал о высокой избирательной активности американских граждан, о том, насколько прочными стали позиции президента Трампа и о том, почему очередных американских санкций России не избежать. Подробно — в материале «Реального времени».