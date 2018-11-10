Новости общества

04:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп в шутку посоветовал «обвинить русских» в проблемах с подсчетом голосов на выборах

03:28, 10.11.2018
Трамп в шутку посоветовал «обвинить русских» в проблемах с подсчетом голосов на выборах
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах, складывающихся с подсчетом голосов на промежуточных выборах в штатах Флорида и Джорджия.

«Вы имеете в виду, что они только сейчас обнаруживают голоса во Флориде и Джорджии, но выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее известный журналист-американист рассказал о высокой избирательной активности американских граждан, о том, насколько прочными стали позиции президента Трампа и о том, почему очередных американских санкций России не избежать. Подробно — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты