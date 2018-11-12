В центре Перми начался монтаж искусственных холмов

На пермской эспланаде, где расположится новый фонтан, началось благоустройство площади.

В настоящее время уже завершается устройство сети водопровода, осуществляется ее врезка в действующие сети. Также рабочие приступили к возведению блоков амфитеатра. Идет установка пешеходных дорожек и тротуаров, а также монтаж искусственных холмов, в которых будут расположены кафе.

Всего в рамках контракта на территории эспланады будут обустроены пешеходные дорожки, площадки у фонтана и сцены, тротуары по периметру, велодорожки и парковка.

Стоит отметить, что строительство фонтана на эспланаде завершено. Фонтан законсервирован на зиму, как и остальные муниципальные фонтаны. Это необходимо, чтобы уберечь их от воздействия морозов и снега, рассказали в мэрии.

Завершить работы по благоустройству и официально запустить фонтан власти планируют к 12 июня следующего года

Напомним, ранее пермский общественник подал в суд на мэрию из-за строительства фонтана на эспланаде. Однако впоследствии он проиграл дело.