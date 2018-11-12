В центре Перми начался монтаж искусственных холмов
На пермской эспланаде, где расположится новый фонтан, началось благоустройство площади.
В настоящее время уже завершается устройство сети водопровода, осуществляется ее врезка в действующие сети. Также рабочие приступили к возведению блоков амфитеатра. Идет установка пешеходных дорожек и тротуаров, а также монтаж искусственных холмов, в которых будут расположены кафе.
Всего в рамках контракта на территории эспланады будут обустроены пешеходные дорожки, площадки у фонтана и сцены, тротуары по периметру, велодорожки и парковка.
Стоит отметить, что строительство фонтана на эспланаде завершено. Фонтан законсервирован на зиму, как и остальные муниципальные фонтаны. Это необходимо, чтобы уберечь их от воздействия морозов и снега, рассказали в мэрии.
Завершить работы по благоустройству и официально запустить фонтан власти планируют к 12 июня следующего года
Напомним, ранее пермский общественник подал в суд на мэрию из-за строительства фонтана на эспланаде. Однако впоследствии он проиграл дело.ОбществоИнфраструктура
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