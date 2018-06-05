Пермский общественник подал в суд на мэрию из-за строительства фонтана на эспланаде

Фото: пресс-служба администрации Перми

Пермский блогер и правозащитник Денис Галицкий требует в суде запретить строительство фонтана на эспланаде. Первое заседание состоялось во вторник, 5 июня.

Ответчиком в деле выступает МКУ «Пермблагоустройство», которое указано в качестве заказчика. Галицкий считает, что возведение объекта происходит под видом проведения работ по благоустройству территории, на которые не требуется специальных разрешений.

«Есть работы по благоустройству, а есть строительство фонтана. Фонтан является сложным техническим сооружением. Под землей в его основание заложено 55 колонн, не у каждого дома есть такой фундамент, данная конструкция слишком масштабна для формулировки фонтан», — приводит слова Галицкого «Коммерсант».

Представитель ответчика отметил, что фонтан является элементом благоустройства малой архитектурной формы, для него не нужно разрешение на строительство. В итоге судья запросила проект сооружения под фонтаном, следующее заседание пройдет 6 июня.

Напомним, возведение фонтана является частью проекта по реконструкции эспланады в центре Перми. Средства на строительство выделил благотворительный фонд «Содействие — ХХI век».