Ришат Гилязутдинов: «Обе диагональные у нас выпадают из игры»

Главный тренер «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов прокомментировал поражение от калининградского «Локомотива» (1:3) в домашнем матче первого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.



— «Локомотив» сегодня очень хорошо подавал. Это один из козырей для того, чтобы разрушить быструю игру. Впрочем, суть наших проблем была не в этом.



— Как вы оцениваете игру Микисковой? Для неё это была первая серьёзная игра в чемпионате...

— Могу сказать, что диагональные у нас пока выпадают – и одна, и вторая. Дарья Малыгина тоже пока не в оптимальной форме. Сейчас она может поддержать общую игру, но она, всё-таки, ещё не настолько забойный игрок, который мог бы облегчить жизнь. Так что в данном амплуа баланс у нас, скажем так, не положительный. Постараемся с этим справиться.



— «Локомотив» не играл в полуфинале Кубка – помешало ли это в предматчевом разборе?

— Да, в этом составе мы «Локомотив» ещё не видели, и при разборе больше работали по конкретным людям. Но опять же не это решило исход матча, потому что мы моментами хорошо справлялись с ними на блоке. Но у нас не сыграли другие позиции, — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт казанского клуба.

Во втором туре, 16 ноября, «Динамо-Казань» примет на своей площадке другого дебютанта Суперлиги — «Минчанку».

