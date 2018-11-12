Facebook запатентует систему поиска друзей по геолокации

Facebook подал заявку для патентования системы, предназначенной для поиска пользователями друзей среди людей, рядом с которыми они находятся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News, система должна фиксировать случаи, когда два пользователя находятся рядом, и предлагать им внести друг друга в списки друзей в соцсети. Для этого предлагаются задействовать навигационные системы в смартфонах. Это поможет установить, идут ли два человека целенаправленно вместе в одном направлении или просто оказались рядом в общественном месте.

Ранее Facebook представил два смарт-динамика с экраном Portal и Portal+. Устройства предназначены для разговоров по видеосвязи и являются первыми для компании.