Facebook представил свои первые гаджеты — устройства для видеоззвонков
Компания Facebook представила два смарт-динамика с экраном Portal и Portal+. Устройства предназначены для разговоров по видеосвязи и являются первыми для компании.
Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI
— Facebook (@facebook) 8 октября 2018 г.
Оба гаджета имеют микрофоны и динамики, а управляются с помощью голосового ассистента Amazon Alexa. Диагональ экрана Portal составляет 10 дюймов, Portal+ — 15,6 дюйма, в США они стоят $199 и $349 соответственно.
Отличительной чертой Portal является широкоугольная камера, которая автоматически фокусируется на пользователях, даже если они передвигаются по помещению, пишет Reuters.
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