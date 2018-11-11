СМИ опубликовали последние слова саудовского журналиста Хашогджи

Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Как сообщает «РИА Новости», последние слова Хашогджи телеканалу сообщил корреспондент турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман.

«Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», — приводятся его слова из аудиозаписи, подтверждающем пытки и смерть журналиста.

По словам Карамана, на аудио слышно, что убийство длилось около семи минут. Он добавил, что Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

Напомним, Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства Хашогджи пяти странам — США, Франции, Германии, Великобритании и Саудовской Аравии.

Подробно о трагическом инциденте и его возможных последствиях — в материале«Реального времени».