Курбан Бердыев: «Волнение? Все-таки с чемпионом играли»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью (0:0) казанского клуба в матче со столичным «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

— В целом есть удовлетворение от игры и результата. Особенно во втором тайме тайме, — приводит слова тренера корреспондент «Реального времени». Состояние Камболова? Слава Богу ничего серьезного — просто спазм был.

— С чем связаны такие разные два тайма в исполнении «Рубина»?

— Просто стали играть правильно. То, что наигрывали, стало получаться. В первом тайме из простого в сложное играли. Волнение? Все-таки с чемпионами играли. При этом, если бы в пером тайме правильно играли, то было бы проще. И замены наши усилили игру команды. Особенно Подберезкин, — заявил Бердыев.

Следующий матч казанцы проведут 24 ноября в Махачкале против местного «Анжи». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.



