Россияне предложили ввести минимальный размер алиментов

Россияне предложили законодательно установить минимальный размер алиментов.

Об этом свидетельствуют результаты интерактивного опроса, проводившегося на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с 1 по 30 сентября 2018 года, в ходе которого было получено около 6 тыс. замечаний и пожеланий.

«Поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума», — сообщили в ведомстве.

Также опрашиваемые предложили ввести предварительную запись на прием через портал госуслуг и раз в месяц сделать приемным днем субботу. Что касается взаимодействия, то многие высказались за общение с судебным приставом через смс-уведомления или электронную почту.

Ранее сообщалось, что в России с 2016 года наблюдается сокращение неплательщиков алиментов.

Так, на 1 января 2016 года их было 906 тыс., а на 1 января 2018 года — 845 тыс. На начало октября — 836 тыс.