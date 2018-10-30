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В России несколько лет подряд снижается число должников по алиментам — ФССП

02:33, 30.10.2018
В России несколько лет подряд снижается число должников по алиментам — ФССП
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В России с 2016 года наблюдается сокращение неплательщиков алиментов.

«На протяжении нескольких лет ФССП России фиксирует сокращение количества производств о взыскании алиментов. На 1 января 2016 года их было 906 тыс., а на 1 января 2018 года — 845 тыс. На начало октября — 836 тыс.», — сообщил в интервью «Известиям» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Ранее правительство России одобрило законопроект, который предусматривает лишение должников по алиментам права на отсрочку от призыва в армию.

Общество
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