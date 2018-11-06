В Кремле не стали комментировать сведения о том, что встречу Путина и Трампа сорвал Макрон

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщение «Коммерсанта» о том, что полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже были отменены по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет 11 ноября в Париже.

«Нет, вы знаете, я оставлю это без комментариев. В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин и Трамп «на ногах так или иначе пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить», пишет «РИА Новости».