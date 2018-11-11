Путин прибыл в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Президент России Владимир Путин прибыл во Францию для участия в памятных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Путин в Париже примет участие в мемориальной церемонии у Триумфальной арки. На мероприятии будут присутствовать главы государств-участников войны и руководители ряда международных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.



Затем высокие гости отправятся в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч от имени французского президента. Также сегодня Путин вместе с другими лидерами отправятся на пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что следующая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет 11 ноября в Париже. Позднее СМИ сообщили, что переговоры были отменены по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин и Трамп так или иначе пересекутся «на ногах».