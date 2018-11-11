Раненный в Самарской области экс-чиновник находится в тяжелом состоянии

Бывший руководитель территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев, на которого накануне совершили нападение неизвестные, находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время экс-чиновник под наблюдением специалистов областной клинической больницы. Медики описывают его состояние как «стабильно тяжелое». Вся медпомощь оказывается в полном объеме, передает ТАСС.

Напомним, неизвестные нанесли ножевое ранение бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву в его доме в субботу, 10 ноября.

По данным полиции, другие члены семьи экс-чиновника не пострадали. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется поиск преступников, по факту нападения начата доследственная проверка.