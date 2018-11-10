В Самаре неизвестные напали на экс-руководителя регионального управления Росимущества

Неизвестные нанесли ножевое ранение бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву. Он госпитализирован.



«По предварительным данным, сегодня вечером четверо неизвестных ворвались в дом к Кинжабаеву, нанесли телесные повреждения и ранили его ножом», — передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, другие члены семьи экс-чиновника не пострадали. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется поиск преступников, по факту нападения начата доследственная проверка.

Отмечается, что, согласно данным территориального управления Росимущества в Москве, Айвар Кинжабаев в настоящее время является и.о. руководителя теруправления Росимущества в Москве.



Кинжабаев возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области с 2005 по 2018 год.



Ранее в Самаре неизвестный с ножом напал в лифте на ведущую телеканала «Самара-ГИС» Ингу Пеннер.