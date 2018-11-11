Из окна пермской медсанчасти №9 выпал мужчина и умер
Из окна пятого этажа медсанчасти №9 в Перми выпал мужчина.
Инцидент произошел утром в субботу, 10 ноября. По предварительной информации, пациент выпал из окна медучреждения на улице Братьев Игнатовых. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее пожилой пациент, над которым издевались работники психоневрологической больницы №5 Магнитогорска, скончался после выписки из медучреждения.Происшествия
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