Из окна пермской медсанчасти №9 выпал мужчина и умер

Из окна пятого этажа медсанчасти №9 в Перми выпал мужчина.

Инцидент произошел утром в субботу, 10 ноября. По предварительной информации, пациент выпал из окна медучреждения на улице Братьев Игнатовых. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее пожилой пациент, над которым издевались работники психоневрологической больницы №5 Магнитогорска, скончался после выписки из медучреждения.