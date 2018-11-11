Жительница поселка Мостоотряд обжаловала решение суда по иску к «ПО Меркурий»

Мать подростка, попавшего в больницу с признаками токсического отравления после пожара на территории завода ЖБИ, подала жалобу в Верховный суд Республики Татарстан на решение Московского райсуда Казани. Об этом «Реальному времени» сообщила сама Мария Змуздина.

Ранее она подавала иск ООО «ПО Меркурий» на 500 тыс. рублей. Однако Московский суд частично удовлетворил требования женщины и постановил «ПО Меркурий» выплатить пострадавшим только 10 тысяч рублей.

В апелляционной жалобе размер компенсации увеличен с 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, женщина получила ответ из Госсовета РТ, в котором сказано, что программа по переселению из аварийного жилья будет разработана в начале 2019 года.

Напомним, пожар произошел 14 мая в промзоне Московского района на площадях, арендованных ООО «ПО Меркурий». В этот день 14-летнего Артема Богданова положили в больницу с признаками отравления.