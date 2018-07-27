Жительница поселка Мостоотряд отсудила у «ПО Меркурий» 10 тысяч рублей вместо полумиллиона

Московский суд частично удовлетворил требования матери подростка, попавшего в больницу с признаками токсического отравления после пожара на территории завода ЖБИ.

ООО «ПО Меркурий», арендовавшее там площади, выплатит пострадавшим 10 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Московского райсуда Казани.

При этом Мария Змуздина подавала иск к компании на 500 тыс. рублей. Ее сын, 14-летний Артем Богданов, попал в больницу с признаками отравления в день пожара.

Напомним, пожар произошел 14 мая в промзоне Московского района на площади почти в 100 кв. м и не прошел бесследно для жителей ближайшего жилмассива. Подробности — в материале «Реального времени».