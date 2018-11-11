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Туктамышева о финале Гран-при: «Я, Загитова, Медведева против японок. Три на три»

09:41, 11.11.2018
Туктамышева о финале Гран-при: «Я, Загитова, Медведева против японок. Три на три»
Фото: vk.com/liza_tuktamisheva

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы своих болельщиков в Twitter.

— С кем бы ты хотела встретиться?

С Дональдом Трампом. Сказала бы ему: «Я надеру тебе задницу в «Твиттере».

Твой партнер мечты?

Трамп. Каталась бы с ним, чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?

Кто у тебя самый любимый фигурист? Кроме Лазукина?

Нэтан Чен и Юдзуру Ханю.

Ты планируешь делать четверные прыжки?

Отвечу цитатой из фильма: «Я слишком стара для этого дерьма».

Где бы ты хотела побывать?

На Юпитере. Я чемпионка мира, так что хочу быть чемпионкой галактики.

У тебя есть предчувствие, что этот сезон последний, когда можно побеждать, а со следующего во взрослые перейдут Трусова, Щербакова, Косторная, и все изменится?

Когда придут посмотрим, чего загадывать. Мне тоже отдавали путевку на Олимпиаду в Сочи 2014. Не давите ни на кого.

Как ты думаешь, кто будет участвовать в финале Гран-при?

Загитова, Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхары и Сакомото. Три на три, написала Туктамышева.

Напомним, вчера уроженка Удмуртии Туктамышева заняла 3-е место на этапе Гран-при в Японии, уступив хозяйкам турнира Кихире и Мияхаре.

СпортОбщество УдмуртияТатарстан
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